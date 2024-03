Informacja o strzelaninie pojawiła się w piątek po godz. 18. Do zdarzenia doszło w sali koncertowej Krokus City Hall w Krasnogrosku pod Moskwą. Jak donosi rosyjska agencja TASS, "nieznane osoby otworzyły ogień". Jak dodano, mieli to być zamaskowani mężczyźni.

W budynku doszło do pożaru. Pojawiły się także doniesienia o eksplozji. Po godz. 19 agencja Reutera, powołując się na Interfax, przekazała, że doszło do drugiego wybuchu. Według korespondenta propagandowej agencji RIA Nowosti, sprawcy rzucili granat lub bombę zapalającą, co wywołało pożar. Z jego relacji wynika, że obecni w budynku ludzie położyli się na podłodze, aby uniknąć obrażeń i leżeli tam kilkanaście minut. Wielu udało się wydostać.