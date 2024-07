Donald Tusk zwrócił się do Orbana. "To nie może być prawda"

Donald Tusk reaguje. Zaczepił Viktora Orbana

We wtorek Orban udał się z niezapowiedzianą wizytą do Kijowa, gdzie spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim. Przywódcy rozmawiali m.in. na temat ewentualnego zawieszenia broni i rozpoczęcia rozmów pokojowych. Była to pierwsza wizyta wysokiego rangą polityka węgierskiego w Kijowie od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku.