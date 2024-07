Premier Węgier zjawił się w Moskwie. Kilka dni po wizycie w Kijowie

Premier Węgier wylądował w piątek Moskwie. Viktor Orban ma spotkać się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Unia Europejska błyskawicznie odcięła się od tej wizyty, a premier Donald Tusk odniósł się do słów Orbana, który w drodze do Rosji stwierdził, że jest "narzędziem w drodze do pokoju". "Pytanie brzmi, w czyich rękach jest to narzędzie" - stwierdził Tusk.