Putin o "wielobiegunowości świata"

Podczas spotkaniu Rady Szefów Państw SzOW Putin stwierdził, że "coraz więcej krajów wzywa do bardziej sprawiedliwego porządku światowego i wyraża determinację w obronie swoich uzasadnionych praw i tradycyjnych wartości ". Rosyjski prezydent powiedział, że "pojawiają się i rosną w siłę nowe ośrodki władzy i rozwoju gospodarczego".

Tłumaczył, że celem tych międzynarodowych inicjatyw jest dbanie o stabilność i bezpieczeństwo . - Przede wszystkim w naszym wspólnym regionie euroazjatyckim - mówił do partnerów z SzOW.

Rosyjsko-ukraińskie spotkanie w Stambule. "Podstawa do kontynuowania negocjacji"

Putin podziękował też Erdoganowi, że ten zorganizował w marcu 2022 roku spotkanie delegacji rosyjskiej i ukraińskiej. Podkreślił, że dokument, do którego podpisania miały szykować się Moskwa i Kijów w Stambule cały czas jest aktualny.

- Porozumienia ze Stambułu nigdzie nie zniknęły, zostały parafowane przez szefa ukraińskiej delegacji negocjacyjnej, co oznacza, że jak się wydaje, były one całkiem satysfakcjonujące dla Ukrainy - stwierdził.

- Pozostają na stole i mogą być wykorzystane jako podstawa do kontynuowania tych negocjacji - dodał.

Prezydent Kazachstanu nie znalazł czasu dla Putina

W środę Władimir Putin został przywitany na lotnisku w Astanie przez premiera Kazachstanu Ołżasa Bektenowa, co przez niektórych ekspertów postrzegane jest jako znaczący ges t, ponieważ w tamtejszym systemie politycznym szef rządu nie odgrywa zbyt ważnej roli.

Kazachstan oficjalnie nie potępił Putina za agresję wobec Ukrainy i jest jednym z niewielu krajów, do których rosyjski dyktator może udać się bez obawy o aresztowanie na polecenie Międzynarodowego Trybunału Karnego.

Tego samego dnia Tokajew osobiście powitał za to przywódcę Chin Xi Jinpinga.

Szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Środki ostrożności

Tegoroczny, 24. szczyt, odbywa się pod hasłem "Wzmocnienie wielostronnego dialogu - dążenie do trwałego pokoju i rozwoju". Ze względu na to wydarzenie ulice Astany patroluje więcej policjantów niż zazwyczaj, a przy wjeździe do miasta ustawiono posterunki kontrolne. Zamknięto też przedszkola, a większość pracowników sektora budżetowego pracuje w trybie zdalnym.