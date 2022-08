Wnuczka królowej Elżbiety II idzie na studia. W wakacje pracuje za minimalną stawkę

18-letnia Ludwika Windsor, wnuczka królowej Elżbiety II, w październiku zacznie studia na szkockim Uniwersytecie w St Andrews. Jak donosi "The Sun", nastolatka, która jest 16. osobą w kolejce do brytyjskiego tronu, od czerwca pracuje na część etatu w centrum ogrodniczym, gdzie zarabia niespełna siedem funtów za godzinę. To kwota oscylująca w granicach płacy minimalnej.

Zdjęcie Ludwika Windsor, wnuczka królowej Elżbiety II / PAUL ELLIS / AFP