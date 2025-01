W poniedziałek do zaprzysiężenia Donald Trumpa odnieśli się europejscy przywódcy, podkreślając potrzebę współpracy.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i szef Rady Europejskiej Antonio Costa złożyli Trumpowi gratulacje tej samej treści za pośrednictwem mediów społecznościowych. " UE liczy na ścisłą współpracę z Panem w rozwiązywaniu globalnych wyzwań" - zwrócili się do Trumpa.

"Stany Zjednoczone są naszym najbliższym sojusznikiem i celem naszej polityki są zawsze dobre stosunki transatlantyckie" - odniósł się do zaprzysiężenia Trumpa na portalu X kanclerz Niemiec Olaf Scholz .

Zaprzysiężenie Trumpa. Reakcje światowych przywódców

Donald Trump w Białym Domu. Pierwsze komentarze polskich polityków

"Trump zapowiada odejście USA od zielonego ładu , przywrócenie wolności słowa , powrót do uznawania tylko dwóch płci ! Ameryce wraca zdrowy rozsądek . Teraz czas na Polskę!" - zaapelował kandydat na prezydenta Sławomir Mentzen .

"No i stało się to, co rzekomo było niemożliwe. Fajne zapowiedzi konserwatywno-narodowej kontrofensywy" - ocenił z kolei wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.