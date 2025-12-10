Wojna w Ukrainie
Ukraina w UE w trybie przyspieszonym? Media zdradzają kulisy negocjacji

Dawid Szczyrbowski

Przystąpienie Ukrainy do UE w trybie przyspieszonym, już w 2027 roku, może być realne - to jeden z punktów dyskutowanych przez Waszyngton i Kijów. Odpowiedni zapis miałby się znaleźć w negocjowanym planie pokojowym. Na stole leży również propozycja przekazania zaporoskiej elektrowni pod kontrolę USA. Sprawę opisuje felietonista "Washington Post", powołując się urzędników zaznajomionych ze sprawą.

Trzech mężczyzn na pierwszym planie, z których dwóch uśmiecha się i pozuje razem, podczas gdy trzeci stoi z poważnym wyrazem twarzy na tle niebieskiego baneru z widocznym fragmentem logo Rady Europejskiej.
Negocjacje pokojowe na linii USA-Ukraina. Na stole leży propozycja szybkiej ścieżki członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Na zdj. Donald Trump, Wołodymyr Zełenski i przewodniczący Rady Europejskiej Antonio CostaANDREW CABALLERO-REYNOLDS/NICOLAS TUCATAFP

W skrócie

  • Jak donoszą media, Ukraina i Stany Zjednoczone negocjują plan pokojowy, w którym rozważane jest przyspieszenie procesu akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej już w 2027 roku.
  • W planie pojawia się propozycja oddania zaporoskiej elektrowni jądrowej pod kontrolę USA oraz utworzenia zdemilitaryzowanej strefy wzdłuż linii zawieszenia broni.
  • Prezydent Wołodymyr Zełenski wyraził gotowość do przeprowadzenia wyborów prezydenckich przy wsparciu bezpieczeństwa ze strony Europy i USA.
Stany Zjednoczone i Ukraina negocjują zapisy, które znajdą się w planie pokojowym. Następnie propozycja zostanie przedstawiona stronie rosyjskiej.

Nowe światło na prowadzone rozmowy rzuca felietonista "The Washington Post" David Ignatius. Jak twierdzi, powołując się na anonimowe źródła, w grę wchodzi zapis o umożliwieniu Ukrainie szybkiego wstąpienia do Unii Europejskiej, już w 2027 roku.

Wojna w Ukrainie. Media donoszą o kulisach negocjacji, w grze szybka akcesja do UE

Igantius zauważył, że weto w sprawie ukraińskiej akcesji do UE może postawić kilka krajów, m.in. Węgry. Administracja Donalda Trumpa może jednak wpłynąć na to, aby rząd Viktora Orbana zmienił stanowisko.

Przypomnijmy, węgierski premier jest jedynym z najbliższych sojuszników Trumpa na Starym Kontynencie, a w listopadzie został przyjęty w Białym Domu.

Felietonista "WP" podkreślił, że członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej będzie sprzyjać handlowi i pobudzeniu inwestycji praz pomoże w zwalczaniu korupcji.

    Ukraińska elektrownia jądrowa trafi pod kontrolę USA? Waszyngton naciska na Kijów

    Inna dyskutowana propozycja dotyczy utworzenia strefy zdemilitaryzowanej "wzdłuż całej linii zawieszenia broni". Wzorem dla negocjatorów jest podobna strefa utworzona kilkadziesiąt lat temu na Półwyspie Koreańskim.

    "Poza tą strefą zdemilitaryzowaną będzie istniała kolejna, głębsza strefa, gdzie broń ciężka będzie zakazana. Strefa ta będzie ściśle monitorowana, podobnie jak strefa zdemilitaryzowana oddzielająca Koreę Północną od Korei Południowej" - przekazał David Ignatius.

    Inny zapis, na którym zależy Waszyngtonowi, dotyczy zaporoskiej elektrowni jądrowej. Stany Zjednoczone proponują, aby strategiczny obiekt znalazł się pod ich kontrolą.

      Ukraina. Wołodymyr Zełenski gotowy na wybory prezydenckie. Postawił warunek

      We wtorek Wołodymyr Zełenski stwierdził, że Ukraina jest gotowa na zawieszenie ataków na architekturę energetyczną, jeśli Rosja zapewni to samo. Dodał, że w tym tygodniu odbędą się spotkania z europejskimi sojusznikami i Amerykanami na poziomie delegacji przedstawicieli ds. krajowego bezpieczeństwa.

      - Natomiast Kijów zrobi wszystko, żeby do spotkania na najwyższym szczeblu doszło w ciągu dwóch tygodni - powiedział.

      Prezydent oświadczył również, że jest gotowy przeprowadzić wybory w Ukrainie, jeśli Europa i USA zagwarantują jej bezpieczeństwo. Zapowiedział, że zwróci się z prośbą do parlamentu o przygotowanie ram legislacyjnych, które umożliwią organizację głosowania podczas stanu wojennego.

      Źródło: "The Washington Post", Meduza

