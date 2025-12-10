Do zdarzenia doszło 5 grudnia w szkole w miejscowości Gródek. Z nieustalonych przyczyn 10-letnia uczennica upadła i uderzyła głową o podłogę. Pomimo groźnej sytuacji, nie zdecydowano się na wezwanie służb medycznych i powiadomienie rodziców dziecka.

Kolejnego dnia dziewczynka zmarła. Jej zwłoki odnalazła matka, która próbowała bezskutecznie obudzić ją o poranku.

10-latka upadła w szkole, dzień później zmarła. Prokuratura wszczyna śledztwo

Prokuratura Rejonowa w Białymstoku wydała komunikat, w którym poinformowała o wszczęciu śledztwa w sprawie. Chodzi o "narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia 10-letniej uczennicy przez osobę, na której ciążył obowiązek sprawowania opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo".

W oświadczeniu wskazano, że działanie to doprowadziło do nieumyślnego spowodowania śmierci dziewczynki. Śledztwo jest na wstępnym etapie, a w sprawie gromadzony jest materiał dowodowy.

"Wstępna przyczyna śmierci pokrzywdzonej będzie znana po przeprowadzeniu sekcji zwłok, która ma się odbyć w najbliższy piątek" - czytamy w komunikacie podpisanym przez prokuratora rejonowego w Białymstoku Elwirę Laskowską.

