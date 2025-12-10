Tragedia na rajskiej wyspie. Polski turysta utonął podczas nurkowania

Dorota Hilger

32-letni Polak utonął podczas nurkowania na Filipinach - informują lokalne media. Mężczyzna przemieszczał się z grupą turystów i lokalnych przewodników. Lokalne służby rozpoczęły śledztwo, które ma stwierdzić, czy do śmierci turysty doprowadziły zaniedbania.

Filipiny. 32-letni Polak utonął podczas nurkowania w Port BartonRobert Harding PremiumAFP

  • Polski turysta utonął podczas nurkowania z rurką na Filipinach w Port Barton na wyspie Palawan.
  • Zaginięcie 32-latka zauważono dopiero po około pół godziny, a jego ciało odnaleziono następnego dnia.
  • Lokalne służby badają, czy przyczyną tragedii mogły być zaniedbania ze strony organizatorów wycieczki.
Jak informuje portal GMA Network, do tragicznego utonięcia doszło w poniedziałek w Port Barton na wyspie Palawan. Mężczyzna, wraz z grupą turystów i lokalnymi przewodnikami, miał nurkować z rurką na jednej z lokalnych raf koralowych.

Nurkowie kierowali się w stronę znajdującej się w odległości około 300-500 metrów od miejsca zakotwiczenia ich łodzi wyspy.

Członkowie grupy zauważyli zaginięcie Polaka dopiero po upływie pół godziny.

Filipiny. Tragiczne utonięcie Polaka w Port Barton na wyspie Palawan

Do zdarzenia miało dojść między 12 a 14 czasu lokalnego. Ciało polskiego turysty, dryfujące na obszarze rafy, udało się odnaleźć dopiero następnego dnia.

Moises David Cabungan, przewodniczący Rady Parku Morskiego Port Barton, poinformował, że ciało zostało odnalezione w miejscu, gdzie głębokość wody sięga 14 metrów.

Lokalne służby badają, czy do śmierci Polaka mogło dojść w wyniku zaniedbań po stronie organizatorów wycieczki bądź załogi statku będącego bazą wypadową nurków.

Źródło: GMA Network

