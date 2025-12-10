W skrócie Papież Leon XIV pobłogosławił obraz św. Tomasza More’a przywieziony przez polskich parlamentarzystów.

Delegacja polskich polityków odbyła pięciodniową pielgrzymkę do Rzymu z okazji Roku Jubileuszowego.

Obraz zawiśnie w kaplicy sejmowej.

Pobłogosławiony przez papieża Leona XIV obraz przedstawia św. Tomasz More'a, którego Jan Paweł II ogłosił w roku 2000 patronem rządzących i polityków. Podobizna zawiśnie w sejmowej kaplicy.

Polscy politycy uzyskali papieskie błogosławieństwo dla obrazu podczas pięciodniowej pielgrzymki do Rzymu, zorganizowanej z okazji Roku Jubileuszowego. Parlamentarzystom towarzyszy krajowy duszpasterz, ks. dr Andrzej Sikorski.

- Papież podszedł do nas, ucieszył się, gdy usłyszał, że jesteśmy z polskiego parlamentu. Rozpoznał również podobiznę św. Tomasz More'a - relacjonował ks. dr Sikorski, cytowany przez Vatican News.

- Wierzę mocno, że ta pielgrzymka parlamentarzystów z różnych ugrupowań przyczyni się do tego, że trochę inaczej spojrzymy na drugiego człowieka, na tego obok nas w ławie parlamentarnej - powiedział kapłan.

Ksiądz Sikorski dodał, że głównym celem pielgrzymki jest modlitwa za ojczyznę i za Kościół, o zgodę, pokój i jedność.

Pobyt w Watykanie polscy politycy rozpoczęli od przejścia przez Drzwi Święte w Bazylice św. Piotra oraz modlitwy przy grobie św. Jana Pawła II.

- Dziś często składamy kwiaty pod pomnikami papieża Polaka, ale za mało go słuchamy, dlatego tego typu wyjazdy i spotkania mają ogromne znaczenie - zauważył kapłan.

Ksiądz Sikorski skomentował także swoją codzienną pracę jako duszpasterza polskich parlamentarzystów. - W każdym polityku trzeba zobaczyć człowieka. Nie dzielę nikogo według partii. Jestem otwarty na wszystkich - podkreślił.

Źródło: Vatican News

