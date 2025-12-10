Papież pobłogosławił symboliczny obraz. Zawiśnie w kaplicy Sejmu

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Papież Leon XIV pobłogosławił przywieziony przez polskich parlamentarzystów obraz, który trafi do kaplicy sejmowej. Polscy politycy spotkali się z głową Kościoła podczas pięciodniowej pielgrzymki do Rzymu, zorganizowanej z okazji Roku Jubileuszowego.

Grupa elegancko ubranych osób zgromadzona na zewnątrz budynku, w centrum postać papieża w białych szatach, której wręczany jest oprawiony portret mężczyzny w historycznym stroju. Kobieta trzyma bukiet czerwonych róż.
Papież Leon XIV pobłogosławił obraz do kaplicy sejmowejVatican Mediamateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Papież Leon XIV pobłogosławił obraz św. Tomasza More’a przywieziony przez polskich parlamentarzystów.
  • Delegacja polskich polityków odbyła pięciodniową pielgrzymkę do Rzymu z okazji Roku Jubileuszowego.
  • Obraz zawiśnie w kaplicy sejmowej.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Pobłogosławiony przez papieża Leona XIV obraz przedstawia św. Tomasz More'a, którego Jan Paweł II ogłosił w roku 2000 patronem rządzących i polityków. Podobizna zawiśnie w sejmowej kaplicy.

Polscy politycy uzyskali papieskie błogosławieństwo dla obrazu podczas pięciodniowej pielgrzymki do Rzymu, zorganizowanej z okazji Roku Jubileuszowego. Parlamentarzystom towarzyszy krajowy duszpasterz, ks. dr Andrzej Sikorski.

- Papież podszedł do nas, ucieszył się, gdy usłyszał, że jesteśmy z polskiego parlamentu. Rozpoznał również podobiznę św. Tomasz More'a - relacjonował ks. dr Sikorski, cytowany przez Vatican News.

Watykan. Leon XIV pobłogosławił obraz przywieziony przez polskich parlamentarzystów

- Wierzę mocno, że ta pielgrzymka parlamentarzystów z różnych ugrupowań przyczyni się do tego, że trochę inaczej spojrzymy na drugiego człowieka, na tego obok nas w ławie parlamentarnej - powiedział kapłan.

Zobacz również:

Spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z papieżem Leonem XIV
Świat

Watykan odsłonił przed Zełenskim swoje plany. Papież zaproszony do Ukrainy

Patryk Idziak
Patryk Idziak

    Ksiądz Sikorski dodał, że głównym celem pielgrzymki jest modlitwa za ojczyznę i za Kościół, o zgodę, pokój i jedność.

    Pobyt w Watykanie polscy politycy rozpoczęli od przejścia przez Drzwi Święte w Bazylice św. Piotra oraz modlitwy przy grobie św. Jana Pawła II.

    - Dziś często składamy kwiaty pod pomnikami papieża Polaka, ale za mało go słuchamy, dlatego tego typu wyjazdy i spotkania mają ogromne znaczenie - zauważył kapłan.

    Ksiądz Sikorski skomentował także swoją codzienną pracę jako duszpasterza polskich parlamentarzystów. - W każdym polityku trzeba zobaczyć człowieka. Nie dzielę nikogo według partii. Jestem otwarty na wszystkich - podkreślił.

    Źródło: Vatican News

    Zobacz również:

    Papież Leon XIV
    Świat

    Papież zwrócił się do Polaków. "Powracajcie do tych źródeł"

    Dagmara Pakuła
    Dagmara Pakuła
    "Wydarzenia": Kolejne dziki z ASF. Hodowcy boją się o swoje gospodarstwaPolsat News

    Najnowsze