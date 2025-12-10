W skrócie Były prezydent Boliwii Luis Arce został zatrzymany przez policję w związku z zarzutami defraudacji publicznych środków.

Śledztwo dotyczy sprzeniewierzenia funduszu przeznaczonego na projekty dla społeczności tubylczych.

To kolejne zatrzymanie byłego lidera w Ameryce Południowej po skazaniu byłych prezydentów Peru i Brazylii.

Zatrzymanie Arce mogło mieć miejsce w związku ze śledztwem w sprawie defraudacji, do której miało dojść, gdy piastował funkcję ministra gospodarki w administracji byłego prezydenta Evo Moralesa.

- Oczywiście, że jest niewinny. Jego zatrzymanie to nadużycie władzy. Mam nadzieję, że ta sprawa nie zostanie wykorzystana jako okazja do prowadzenia prześladowań politycznych - powiedziała Prada dziennikarzom.

Dodała, że była głowa państwa nie została wcześniej powiadomiona ani wezwana do stawienia się na policji. - Po prostu go zabrali - stwierdziła.

Śledztwo, z którym wiąże się zatrzymanie Arce, dotyczy domniemanych wypłat państwowych środków z funduszu przeznaczonego na finansowanie projektów na rzecz społeczności tubylczych.

Śledczy, których cytowały w środę lokalne media, stwierdzili, że dowody przedstawione w sprawie wskazują na udział Arce w sprzeniewierzeniu środków publicznych.

Zatrzymanie byłego prezydenta nastąpiło na niespełna dwa miesiące po wyborach prezydenckich wygranych przez centrowego kandydata Rodrigo Paza. Nowy prezydent zobowiązał się do zwalczania korupcji w instytucjach państwowych.

Ameryka Południowa. Vizcarra i Bolsonaro skazani

Luis Arce to nie pierwszy przywódca z Ameryki Południowej, który jest zamieszany w kryminalną aferę.

Pod koniec listopada były prezydent Peru Martin Vizcarra został skazany na 14 lat pozbawienia wolności za przyjmowanie łapówek podczas pełnienia funkcji gubernatora regionu Moquegua.

Z kolei były prezydent Brazylii, Jair Bolsonaro, usłyszał wyrok 27 lat pozbawienia wolności za próbę zamachu stanu po przegranych wyborach w 2022 roku.

Źródło: Reuters

