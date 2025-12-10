W skrócie Kanclerz Niemiec Friedrich Merz skrytykował część założeń nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego USA.

Merz podkreślił, że Europa powinna być bardziej niezależna od Stanów Zjednoczonych w kwestiach bezpieczeństwa.

Według Merza niektóre postulaty administracji Donalda Trumpa są nie do przyjęcia z europejskiej perspektywy.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Kanclerz Niemiec skomentował opublikowany przez administrację Stanów Zjednoczonych dokument we wtorek.

- Część z tego jest zrozumiała. Część jest nie do przyjęcia z europejskiej perspektywy - powiedział dziennikarzom w odpowiedzi na pytanie dotyczące wpływu decyzji Trumpa na relacje transatlantyckie.

Nowa Strategii Bezpieczeństwa Narodowego USA, udostępniona szerszej publiczności w czwartek, zawiera szereg punktów dotyczących relacji Stanów Zjednoczonych z Europą i kluczowych w ich kontekście kwestii.

Friedrich Merz skomentował nową strategię USA. "Poradzilibyśmy sobie sami"

- Nie widzę potrzeby, by Amerykanie mieli teraz ratować demokrację w Europie. Gdyby była taka potrzeba, poradzilibyśmy sobie sami - podkreślił Friedrich Merz.

Niemiecki polityk odniósł się w ten sposób do zapisów amerykańskiego dokumentu dotyczących sytuacji politycznej w państwach europejskich.

"Administracja Trumpa znajduje się w sporze z europejskimi urzędnikami, którzy mają nierealistyczne oczekiwania wobec wojny w Ukrainie, opierając się na niestabilnych rządach mniejszościowych, z których wiele łamie podstawowe zasady demokracji, aby stłumić opozycję" - czytamy w amerykańskiej strategii.

"Naszym celem powinno być udzielenie Europie pomocy w skorygowaniu jej obecnego kursu" - dodano w dokumencie.

Nowa Strategia Bezpieczeństwa USA. Merz: UE musi stać się znacznie bardziej niezależna

Merz podkreślił, że nie jest zaskoczony ogólnym tonem dokumentu, a jego kształt utwierdza go w przekonaniu, że UE musi stać się znacznie bardziej niezależna od Waszyngtonu w kwestiach bezpieczeństwa i obrony.

- Stwierdzenie "Ameryka przede wszystkim" jest zrozumiałe, ale "Tylko Ameryka" nie może leżeć w interesie Stanów Zjednoczonych - powiedział niemiecki przywódca.

Podkreślił również, że USA potrzebują partnerów na świecie. - Jednym z nich może być Europa. A jeśli nie możecie się dogadać z Europą, to przynajmniej niech Niemcy będą waszym partnerem - stwierdził.

Źródło: Politico

"Wydarzenia": Co z tą zimą? Na razie się nie zanosi Polsat News