Kanclerz Niemiec zdecydowanie o niedawnej decyzji USA. "Nie do przyjęcia"

Dorota Hilger

Oprac.: Dorota Hilger

- Część z tego jest zrozumiała. Część jest nie do przyjęcia z europejskiej perspektywy - powiedział kanclerz Niemiec Friedrich Merz odnosząc się w ten sposób do przedstawionej przez administrację Donalda Trumpa Strategii Bezpieczeństwa Narodowego USA. Jego zdaniem UE musi stać się znacznie bardziej niezależna od Waszyngtonu w kwestiach bezpieczeństwa i obrony.

Po lewej stronie starszy mężczyzna w ciemnym garniturze z różowym krawatem, o jasnych włosach i delikatnym uśmiechu. Po prawej stronie mężczyzna w garniturze, z okularami, przerzedzonymi włosami i poważnym wyrazem twarzy, za nim widać niebieską flagę.
Friedrich Merz o strategii USA: Część jest nieakceptowalnaChip Somodevilla / AnadoluGetty Images

Kanclerz Niemiec skomentował opublikowany przez administrację Stanów Zjednoczonych dokument we wtorek.

- Część z tego jest zrozumiała. Część jest nie do przyjęcia z europejskiej perspektywy - powiedział dziennikarzom w odpowiedzi na pytanie dotyczące wpływu decyzji Trumpa na relacje transatlantyckie.

Nowa Strategii Bezpieczeństwa Narodowego USA, udostępniona szerszej publiczności w czwartek, zawiera szereg punktów dotyczących relacji Stanów Zjednoczonych z Europą i kluczowych w ich kontekście kwestii.

Friedrich Merz skomentował nową strategię USA. "Poradzilibyśmy sobie sami"

- Nie widzę potrzeby, by Amerykanie mieli teraz ratować demokrację w Europie. Gdyby była taka potrzeba, poradzilibyśmy sobie sami - podkreślił Friedrich Merz.

    Niemiecki polityk odniósł się w ten sposób do zapisów amerykańskiego dokumentu dotyczących sytuacji politycznej w państwach europejskich.

    "Administracja Trumpa znajduje się w sporze z europejskimi urzędnikami, którzy mają nierealistyczne oczekiwania wobec wojny w Ukrainie, opierając się na niestabilnych rządach mniejszościowych, z których wiele łamie podstawowe zasady demokracji, aby stłumić opozycję" - czytamy w amerykańskiej strategii.

    "Naszym celem powinno być udzielenie Europie pomocy w skorygowaniu jej obecnego kursu" - dodano w dokumencie.

    Nowa Strategia Bezpieczeństwa USA. Merz: UE musi stać się znacznie bardziej niezależna

    Merz podkreślił, że nie jest zaskoczony ogólnym tonem dokumentu, a jego kształt utwierdza go w przekonaniu, że UE musi stać się znacznie bardziej niezależna od Waszyngtonu w kwestiach bezpieczeństwa i obrony.

    - Stwierdzenie "Ameryka przede wszystkim" jest zrozumiałe, ale "Tylko Ameryka" nie może leżeć w interesie Stanów Zjednoczonych - powiedział niemiecki przywódca.

    Podkreślił również, że USA potrzebują partnerów na świecie. - Jednym z nich może być Europa. A jeśli nie możecie się dogadać z Europą, to przynajmniej niech Niemcy będą waszym partnerem - stwierdził.

    Źródło: Politico

