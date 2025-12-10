Ruch Kijowa w sprawie planu pokojowego. Trump: Zełenski musi być realistą

W skrócie Kijów przekazał Waszyngtonowi zaktualizowany plan pokojowy w odpowiedzi na propozycję USA dotyczącą zakończenia wojny.

Donald Trump ujawnił, że europejscy przywódcy chcą zwołania szczytu w sprawie Ukrainy i oczekują udziału Wołodymyra Zełenskiego.

Prezydent Zełenski podkreślił wagę 20-punktowego planu pokojowego i zapowiedział dodatkowe dokumenty dotyczące bezpieczeństwa i odbudowy Ukrainy.

O tym, że zaktualizowana wersja planu zakończenia wojny w Ukrainie została odesłana już do Waszyngtonu, poinformowała w środę wieczorem agencja AFP, powołując się na słowa ukraińskich urzędników.

Nie wskazano, na wprowadzenie jakich korekt do pierwotnej propozycji USA zdecydowała się ukraińska administracja. We wtorek "Financial Times" informował, że Waszyngton dał Kijowowi "kilka dni" na ustosunkowanie się do planu.

Europa chce szczytu w sprawie Ukrainy. Trump: Nie chcemy tracić czasu

Donald Trump rozmawiał w środę z dziennikarzami, których poinformował o rozmowie telefonicznej z liderami Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Prezydent USA stwierdził, że rozmowa była burzliwa. - Omawialiśmy kwestię Ukrainy w dość mocnych słowach - mówił.

Wskazał też, że europejscy przywódcy zaproponowali zwołanie szczytu, w którym miałby wziąć również Wołodymyr Zełenski. - Chcieliby, żebyśmy pojechali na spotkanie w Europie w weekend - powiedział Trump, dodając, że nie podjął jeszcze decyzji w tej sprawie.

- Nie chcemy tracić czasu - orzekł.

Przywódca wskazywał, że prezydent Ukrainy "musi być realistą" i podkreślał, że w Ukrainie od dawna nie przeprowadzono wyborów. Przekonywał też, że obywatele kraju chcą, by wojna się skończyła.

Zełenski o planie pokojowym. "Fundamentalny dokument"

W środę wieczorem Wołodymyr Zełenski wydał oświadczenie, w którym opowiedział o pracach nad planem pokojowym. - 20 punktów na rzecz zakończenia wojny stanowi fundamentalny dokument - powiedział.

Jak wskazał, podjęto pracę nad "kluczowymi krokami", by stały się one "wykonalne". - Na podstawie tego fundamentalnego dokumentu opracowujemy co najmniej dwa dodatkowe - stwierdził prezydent.

Zełenski wyjaśnił, że pierwszy dotyczy gwarancji bezpieczeństwa ze strony Stanów Zjednoczonych, a drugi gospodarki, w tym odbudowy Ukrainy po wojnie i wspólnych inwestycji.

