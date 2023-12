Jeszcze niedawno prezydent Joe Biden zapewniał, że pomoc dla walczącej Ukrainy będzie trwała tak długo jak to konieczne - as long as it takes. Jednak gdy we wtorek stał na konferencji prasowej obok Wołoydmyra Zełenskiego, użył już innego zwrotu. Powiedział, że jego administracja będzie pomagać tak długo, jak będzie mogła - as long as we can. Ta zmiana retoryki pokazuje, jak na niekorzyść Kijowa zmieniła się sytuacja w USA.