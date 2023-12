"Nie pozwolimy Putinowi odnieść sukcesu"

Prezydent USA przestrzegł, że historia pokazała, co się dzieje, gdy dyktatorzy nie płacą za swoje zbrodnie - "idą dalej" - a zagrożenie dla Ameryki i Europy tylko wzrasta . Zwrócił uwagę, że Rosja planuje tej zimy nasiloną kampanię bombardowań ukraińskiej infrastruktury.

- Nie możemy i nie pozwolimy Putinowi odnieść sukcesu (...) Nie chcę, by pan tracił nadzieję - powiedział, zwracając się do Zełenskiego. Biden poinformował też, że we wtorek zatwierdził nową transzę broni dla Ukrainy wartą 200 mln dolarów. Nie podał jednak szczegółów.