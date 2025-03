- Pracownicy placówki usiłują skontaktować się ze służbami ratowniczymi, żeby ustalić, czy wśród poszkodowanych znajdują się turyści z Polski - przekazał rzecznik. Jak dodał, "to sam początek akcji ratowniczej, mamy więc do czynienia z pewnym chaosem.

Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,3 nawiedziło w piątek Bangkok , stolicę Tajlandii , którą zamieszkuje ok. 17 mln ludzi - podała agencja AP.

Niemieckie centrum badań geologicznych GFZ poinformowało, że epicentrum znajdowało się w sąsiedniej Birmie . Do tej pory nie ma doniesień o szkodach i ofiarach.

Epicentrum trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,7 znajdowało się w środkowej Birmie, ok. 50 km na wschód od miasta Monywa. Do wstrząsu doszło około godz. 14.20 czasu lokalnego. Do tej pory nie ma doniesień o poważniejszych skutkach wstrząsów w Birmie.