Zełenski zaprosił Trumpa do Ukrainy. "Będę potrzebował 24 minut"

Wołodmyr Zełenski odniósł się do słów Donalda Trumpa, który stwierdził, że jest w stanie zakończyć wojnę w Ukrainie w ciągu 24 godzin, jeśli wygra przyszłoroczne wybory prezydenckie w USA. Ukraiński przywódca zakwestionował twierdzenie polityka w wywiadzie dla NBC i zaprosił go do Ukrainy, aby na własne oczy zobaczył skalę rosyjskiej agresji.