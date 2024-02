Uderzenie USA i Wielkiej Brytanii. "Nie zawahamy się bronić życia i przepływu handlu"

Ponowny odwet USA. Atak na Huti

Według CENTCOM wcześniej w środę Huti dokonali w Zatoce Adeńskiej ataku rakietowego na amerykański statek handlowy, który miał zmierzać do Izraela. Wspierani przez Iran Huti atakują przy pomocy rakiet i dronów statki handlowe na Morzu Czerwonym i w Zatoce Adeńskiej, przez które prowadzi jeden z najruchliwszych i najważniejszych szlaków żeglugowych na świecie . Ma to być reakcja na izraelskie działania militarne w Gazie i wyraz solidarności z Palestyńczykami.

W piątek Stany Zjednoczone przeprowadziły ataki w Iraku i Syrii na ponad 85 celów powiązanych z irańskim Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej. Był to odwet za atak wspieranych przez Iran bojówek na bazę Tower 22 w Jordanii, który zabił trójkę amerykańskich żołnierzy i ranił co najmniej 40 innych. Do piątkowych uderzeń doszło kilka godzin po dotarciu do USA ciał zabitych żołnierzy.