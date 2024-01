Waszyngton szykuje odwet za śmierć żołnierzy. "Odpowiemy mocno"

Blinken odniósł się do niedzielnego ataku wspieranej przez Iran bojówki na amerykańską bazę w Jordanii, podczas konferencji prasowej z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem.

- Odpowiedź będzie zdecydowana (...) Odpowiemy mocno . Odpowiemy w czasie i miejscu naszego wyboru. I oczywiście nie będę zapowiadał, co zrobimy w tym przypadku, ani wyprzedzał prezydenta, ale mogę powiedzieć, że ta odpowiedź może być wielopoziomowa, podejmowana w fazach i długotrwała - powiedział Blinken.

Zaznaczył jednocześnie, że obecna sytuacja na Bliskim Wschodzie jest "najniebezpieczniejsza co najmniej od 1973 r. (wojny Jom Kippur między Izraelem a Egiptem i Syrią - PAP)". Dodał, że prezydent Biden będzie zarówno działał, by chronić żołnierzy USA, jak i unikać szerszej eskalacji konfliktu .

Nie żyją amerykańscy żołnierze. Jasna deklaracja Iranu

Pentagon podał w poniedziałek, że w ataku na bazę Tower 22 tuż przy granicy z Syrią zginęło troje żołnierzy sił lądowych USA z Georgii (dwie kobiety i jeden mężczyzna), zaś co najmniej 40 zostało rannych. Był to pierwszy z niemal 170 ataków ze strony proirańskich bojówek w Syrii i Iraku, który spowodował znaczne szkody dla żołnierzy i infrastruktury wojskowej USA na Bliskim Wschodzie.

Mimo to, zastępczyni rzecznika Pentagonu Sabrina Singh stwierdziła w poniedziałek, że choć Iran jest odpowiedzialny za tę serię ataków - bo finansuje i wspiera atakujące Amerykanów bojówki - USA nadal nie uważają, by Teheran dążył do bezpośredniej wojny z USA.