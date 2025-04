Jak podała z kolei nadkom. Barbara Salczyńska-Pyrchla z policji w Białej Podlaskiej , na miejscu odkrycia zwłok pracowali policjanci i prokurator, który zadecydował o przekazaniu ciała do sekcji.

Zwłoki w Bugu. Straż Graniczna: To może być emigrant

Kpt. Dariusz Sienicki nie wyklucza, że to zwłoki jednego z migrantów , których grupa około dwóch tygodni temu próbowała nielegalnie przekroczyć granicę z Białorusi do Polski. Migranci i aktywiści przekazali wówczas SG, że jedna z osób mogła utonąć.

- Nasila się operacja ze strony służb białoruskich i rosyjskich - przekazał w sobotę. Jak tłumaczył, dziennie dochodzi nawet do kilkuset prób nielegalnego przekroczenia granicy.

Wicepremier podkreślił, że akcja na wschodzie Polski została "wykreowana" w Mińsku i Moskwie. - To nie jest przypadkowy, to nie jest naturalny szlak migracyjny, to wszystko jest wyreżyserowane - przekazał.