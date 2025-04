W niedzielę Kevin Hassett , dyrektor Narodowej Rady Ekonomicznej USA, poinformował w stacji ABC News, że do tej pory do Białego Domu zgłosiło się 50 państw , które chcą rozpocząć ze Stanami Zjednoczonymi negocjacje handlowe.

W przypadku Unii Europejskiej to 20 proc., Japonii - 24 proc., Indii - 26 proc., Korei Południowej - 25 proc. W przypadku Chin jest to 34 proc., co oznacza, że stawka celna na produkty z tego kraju wzrośnie aż do 54 proc., ponieważ nowa taryfa sumuje się z wcześniej nałożonymi cłami.