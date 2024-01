Siły USA nie zatrzymały drona proirańskiej bojówki, który uderzył w bazę USA Tower 22 w Jordanii, bo w tym samym czasie do bazy powrócić miał ich własny bezzałogowiec - donosi w poniedziałek "Wall Street Journal". Maszyna wysłana z Iraku uderzyła w kwatery mieszkalne żołnierzy, co przyczyniło się do dużej liczby ofiar.