Podczas briefingu prasowego w Gabinecie Owalnym Donald Trump odpowiadał na pytania o postęp procesu pokojowego dotyczącego wojny w Ukrainie. Przyznał, że z niecierpliwością czeka na zapowiedziane na przyszły tydzień spotkanie w Arabii Saudyjskiej, gdzie ma dojść do rozmów przedstawicieli USA i Ukrainy.

Przywódca stwierdził, że stara się pomóc Ukraińcom, ale "muszą wziąć się do roboty, by wykonać zadanie". Zapytany o to, czy wciąż jest przekonany o dobrych intencjach Władimira Putina, odpowiedział twierdząco. - Tak... Wierzę mu (...) Myślę, że bardzo dobrze idzie nam z Rosją. Ale w tej chwili bombardują Ukrainę w cholerę - stwierdził, odnosząc się do zmasowanego nocnego ataku na infrastrukturę gazową i energetyczną w Charkowie.

Wojna w Ukrainie. Donald Trump: Wierzę Putinowi

Trump powiedział, że "coraz trudniej jest mu radzić sobie z Ukrainą". Spekulował też, że w trakcie procesu pokojowego łatwiej przyjdzie mu "dogadać się z Rosją". - To dziwne, bo to oni mają wszystkie karty - przekonywał.

Pytany o to, czy Rosja wykorzystuje przerwę w amerykańskiej pomocy do wzmożenia ataków, stwierdził, że Putin "robi to, co zrobiłby każdy inny", choć przyznał, że "uderza w nich mocniej" niż wcześniej. Dodał, że celem Kremla jest ostateczne zakończenie i rozstrzygnięcie wojny, a Ukraina ponosi "straszliwą karę".

Zapytany o wycofanie pomocy wojskowej i o brak obrony powietrznej dla Kijowa, amerykański lider stwierdził, że musi wiedzieć, że Ukraina chce zakończenia wojny. - Jeśli nie zamierzają tego przerwać, to wynosimy się stamtąd - wskazał, dodając że próbuje "powstrzymać śmierć". Zapowiedział też, że nie udzieli Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa, dopóki nie zakończy się wojna. - Zanim w ogóle o tym pomyślę, chcę zakończyć wojnę, doprowadzić ją do końca - orzekł.

Dziennikarze pytali Donalda Trumpa także o kroki podejmowane przez kraje europejskie, m.in. podczas szczytów w Brukseli. Amerykański prezydent stwierdził jedynie, że jeśli konflikt nie zostanie rozstrzygnięty, może przerodzić się w III wojnę światową. Gdy zapytano go o to, dlaczego Europa nie opracowała własnego planu pokojowego, Trump odrzekł, że niektóre pytania pozostają bez odpowiedzi. - Nie wiedzą, jak zakończyć wojnę - stwierdził, dodając że on sam ma na to sposób.

USA. Donald Trump grozi Rosji sankcjami

Wcześniej tego samego dnia Donald Trump zamieścił w sieci wpis, w którym zapowiedział, że rozważy nałożenie sankcji na Rosję. "Opierając się na fakcie, że Rosja absolutnie 'tłucze' Ukrainę na polu bitwy w tej chwili, poważnie rozważam wprowadzenie na dużą skalę sankcji bankowych, sankcji i taryf na Rosję do czasu zawieszenia ognia i osiągnięcia ostatecznego porozumienia w sprawie pokoju" - napisał.

Prezydent Stanów Zjednoczonych zwrócił się także bezpośrednio do Rosji i Ukrainy. "Podejdźcie do stołu teraz, zanim będzie za późno. Dziękuję" - dodał.

Wpis Donalda Trumpa nawiązywał do zmasowanego ataku Rosjan, do którego doszło w nocy z czwartku na piątek. Rosyjskie rakiety i drony uderzyły w obiekty infrastruktury gazowej i energetycznej. Po ataku Moskwy w Charkowie rannych zostało pięć osób. Celem stał się także "krytyczny obiekt przemysłowy" w obwodzie tarnopolskim na zachodzie Ukrainy. Agresor zaatakował także obiekty państwowej spółki paliwowej Naftohaz.

