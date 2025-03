Trump uderza w Rosję. "Rozważam wprowadzenie sankcji na wielką skalę"

Oprac.: Joanna Mazur Aktualizacja

"Rozważam wprowadzenie sankcji przeciwko Rosji na wielką skalę" - przekazał w sieci Donald Trump. Jak dodał, miałoby to obowiązywać do czasu zawarcia zawieszenia broni i końcowego porozumienia pokojowego. Amerykański prezydent zaprosił obie strony konfliktu do stołu negocjacyjnego.