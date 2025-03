Doradca Trumpa przypomniał też słowa amerykańskiego prezydenta, który pod koniec lutego deklarował w Białym Domu, że Stany Zjednoczone dołożą starań, by pomóc Ukrainie odzyskać część okupowanych przez Rosję terytoriów. Nawiązał też do deklaracji Trumpa dotyczącej zakończenia wojny. Przywódca w czasie kampanii wyborczej zapewniał bowiem, że jeśli dojdzie do władzy, doprowadzi do końca konfliktu w ciągu jednej doby, przy pomocy jednego telefonu.