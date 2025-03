We wtorek (środa godz. 3:00 nad ranem czasu polskiego) Donald Trump rozpoczął swoje przemówienie przed amerykańskim Kongresem. Prezydent Stanów Zjednoczonych nawiązał do kwestii Ukrainy.

Przypomnijmy, że piątkowe spotkanie Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim przebiegało w burzliwej atmosferze i ostatecznie nie zakończyło się podpisaniem przez strony umowy dotyczącej minerałów. Amerykański przywódca, zwracając się do Kongresu podkreślił, że wcześniej we wtorek dostał list od swojego ukraińskiego przywódcy.

- Wcześniej dzisiaj otrzymałem ważny list od ukraińskiego prezydenta Zełenskiego. W liście czytamy: "Ukraina jest gotowa jak najszybciej podejść do stołu negocjacyjnego, aby przybliżyć trwały pokój. Nikt nie chce pokoju bardziej niż Ukraińcy" - mówił republikanin, cytując otrzymaną wiadomość.

"Nikt z nas nie chce niekończącej się wojny. Ukraina jest gotowa jak najszybciej podejść do stołu negocjacyjnego, aby przybliżyć trwały pokój. Nikt nie chce pokoju bardziej niż Ukraińcy. Mój zespół i ja jesteśmy gotowi do pracy pod silnym przywództwem prezydenta Trumpa, aby osiągnąć trwały pokój" - oświadczył ukraiński prezydent.

Co więcej, Zełenski zapewnił też, że jest gotowy do "szybkiej pracy, aby zakończyć wojnę". "Zakaz pocisków rakietowych, dronów dalekiego zasięgu, bomb na infrastrukturę energetyczną i inną infrastrukturę cywilną - oraz natychmiastowy rozejm na morzu, jeśli Rosja zrobi to samo" - dodał.