"Suwerenna, prozachodnia i zdolna do obrony przed rosyjską agresją Ukraina oznacza Polskę silniejszą i bezpieczniejszą. W politycznym zamieszaniu i narastającym chaosie właśnie to się liczy najbardziej. Kto kwestionuje tę oczywistą prawdę, przyczynia się do tryumfu Putina. Jasne? " - napisał Donald Tusk.

Donald Trump we wtorek w nocy czasu polskiego wstrzymał wszelką amerykańską pomoc wojskową dla Ukrainy, także w przypadku broni, która zdążyła dotrzeć chociażby do naszego kraju. Potwierdził to przedstawiciel Białego Domu, uściślając, że prezydent USA chce "upewnić się", że takie wsparcie "przyczynia się do rozwiązania" konfliktu.