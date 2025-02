Kolarski pytany w poniedziałek w RMF FM z czyjej inicjatywy odbędzie się to spotkanie, powiedział, że to strona amerykańska była zainteresowana rozmową. - Powiem nawet, że były pewne problemy kalendarzowe, ale stronie amerykańskiej na tym zależało i jutro w godzinach popołudniowych dojdzie do spotkania - doprecyzował.

Kolarski zwrócił też uwagę, że będzie to jedyne spotkanie, jakie generał Kellogg odbędzie w Europie z przywódcą państwa. Ocenił też, że jest to "dowód na to, jakim szacunkiem cieszy się prezydent Andrzej Duda". Reklama

- Konsekwentna polityka prezydenta Dudy prowadzona przez lata, budowania transatlantyckich relacji i bardzo dobre relacje z prezydentem Donaldem Trumpem, jego otoczeniem i z nową administracją skutkują tym, że pełnomocnik prezydenta ds. Ukrainy, który jedzie rozmawiać o warunkach zawarcia pokoju, chce poznać stanowisko prezydenta Andrzeja Dudy - powiedział Kolarski.

Gen. Keith Kellog spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą. Padł termin

- Prezydent powie to, co konsekwentnie przedstawia na arenie międzynarodowej od samego początku. To znaczy, Rosja nie może wygrać tej wojny - oświadczył.

Dopytywany co to oznacza, Kolarski odpowiedział, że "to kwestia negocjacji, co to znaczy w szczegółach". - Natomiast Rosja nie może wygrać tej wojny, co znaczy, nie może odnieść sukcesu. Rosjanie nie mogą być przekonani, po zawarciu pokoju, że było warto zaatakować bez powodu, bez przyczyny i rozpocząć brutalną agresję na niepodległe państwo - powiedział Kolarski.

Wojna w Ukrainie. Małgorzata Paprocka o przyjeździe wysłannika Donalda Trumpa

Przypomnijmy: w niedzielę na antenie Polsat News Małgorzata Paprocka zapowiedziała, że "w przyszłym tygodniu gen. Kellogg będzie gościł w Warszawie, ma zaplanowane spotkania". - Ewidentnie chce się w głos Polski również wsłuchać - podkreśliła szefowa prezydenckiej kancelarii. Reklama

Jak stwierdziła Paprocka, o planowanej wizycie Kellogga prezydent mówił podczas briefingu po spotkaniu z szefem Pentagonu. Wtedy jednak nie padły czasowe ramy, kiedy mogłoby się to zdarzyć. - Mamy wizytę wiceprezydenta Vance'a, mamy wizytę szefa Pentagonu, mamy zaplanowaną wizytę pana generała - wyliczała.







Generał Keith Kellogg to specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Ukrainy. Na kończącej się Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium zapowiedział m.in., że "Europy nie będzie bezpośrednio przy stole negocjacyjnym w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie", co wywołało poruszenie na Starym Kontynencie.



