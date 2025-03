Co roku 1 kwietnia wysokość jednorazowego odszkodowania jest aktualizowana na mocy obwieszczenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Takie obwieszczenie pojawiło się 28 lutego 2025 roku, zapowiadając nowe stawki odszkodowań .

W 2025 roku ubezpieczony otrzyma jednorazowe odszkodowanie w wysokości 1636 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu . W roku poprzednim, czyli między 1 kwietnia 2024 roku a 31 marca 2025 roku, świadczenie to wypłacano w wysokości 1431 zł.

Oznacza to, że w porównaniu do roku poprzedniego kwota od ZUS wzrosła aż o 205 zł. Nowe stawki będą obowiązywać do 31 marca 2026 roku.