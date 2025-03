Pokój poprzez siłę. Jasna deklaracja wobec Rosji

W Paryżu odbył się w czwartek szczyt "koalicji chętnych" - państw skłonnych wesprzeć gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy po ewentualnym rozejmie z Rosją.

Po drugim tego rodzaju spotkaniu zwołanym przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer wraz z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim przedstawili mediom, co udało się ustalić podczas spotkania.

-To było konstruktywne spotkanie "koalicji chętnych", 31 krajów plus NATO i kraje UE - mówił Keir Stremer. Powiedział, że przywódcy są zgodni do tego, by doprowadzić do "pokoju poprzez siłę".

- Dlatego to nie jest czas na znoszenie sankcji, wręcz przeciwnie, trzeba je wzmacniać, by wywierać presję na Rosję - tłumaczył premier Wielkiej Brytanii. - Rosja gra na zwłokę, w jakieś gierki, a my chcemy, żeby Ukraina miała jak najmocniejszą pozycję do negocjacji - kontynuował.

Paryż. "Koalicja chętnych" o planach zabezpieczenia pokoju

Premier Wielkiej Brytanii oznajmił również, że podczas czwartkowego spotkania ustalano plany wojskowe dotyczące zabezpieczenia pokoju w ramach "koalicji chętnych".

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski dodał, że przywódcy omawiali scenariusze gwarancji bezpieczeństwa.

Ważne, aby kraje mówiły wspólnym głosem i nadal wywierały presję na Rosję - podkreślił ukraiński prezydent.

Podziękował też, za deklaracje dalszej pomocy w walce z agresorem.

Paryż. Co ustalono podczas szczytu "koalicji chętnych"?

Na osobnej konferencji prasowej prezydent Francji Emmanuel Macron przedstawił wnioski ze szczytu.

- Nasz cel jest jasny, jest to osiągnięcie pokoju, ale aby to zrobić musimy wzmocnić pozycje Ukrainy - mówił Macron. Dodał tym samym ,że "nie jest to czas na znoszenie sankcji wobec Rosji".

Prezydent Francji zwrócił uwagę, że Moskwa nadal kontynuuje ataki i nie odpowiedziała na żądania zawieszenia broni.

- Będziemy dalej wspierać Ukrainę - zadeklarował. - Kilka krajów podjęło dodatkowe zobowiązania wojskowe i finansowe na rzecz Ukrainy - kontynuował.

Wspomniał również, iż nakazał ministrom spraw zagranicznych stworzyć i przedstawić wciągu trzech tygodni propozycję dotyczącą monitorowania zawieszenia broni między Rosją a Ukrainą.

- Propozycje te zostaną przedstawione Stanom Zjednoczonym - oznajmił.

Macron zapowiedział też, iż francusko - brytyjska delegacja wojskowa zostanie wysłana do współpracy z ukraińskim wojskiem w celu zaplanowania ich przyszłej armii.

Szczyt "koalicji chętnych". "Wyciągnięcie wniosków operacyjnych"

Szczyt odbył się dwa dni po zakończonych w Arabii Saudyjskiej rozmowach USA-Rosja i USA-Ukraina dotyczących częściowego i tymczasowego rozejmu. Państwa europejskie nie uczestniczą w tych rozmowach.

Są jednak przekonane, że Ukraina będzie potrzebowała wzmocnienia po ewentualnym rozejmie, ponieważ jej armia, od trzech lat odpierająca rosyjską inwazję, będzie najważniejszą gwarancją bezpieczeństwa, odstraszającą przed ponownym atakiem Rosji.

Jak podał dziennik "Les Echos", powołując się na doradcę Macrona, celem szczytu jest "wyciągnięcie wniosków operacyjnych" z poprzednich dwóch spotkań. W programie są cztery punkty: natychmiastowa pomoc dla Kijowa, całościowe zawieszenie broni, powołanie sił wspierających, mających gwarantować ewentualny rozejm, oraz długoterminowe wsparcie Ukrainy. Jak powiedział doradca Macrona, na szczycie każdy przywódca ma wyjaśnić, "co jest gotów zrobić".

