Świat zbroi się na potęgę. Padł rekord wydatków

Ostatni rok był dla świata absolutnie rekordowym pod względem wydatków na zbrojenia, których kwota wyniosła dokładnie 2442 mld dol. , a wzrost o 6,8 proc. rok do roku jest najwyższy od 2009 roku. Stanowiło to 2,3 proc. globalnego produktu krajowego brutto (PKB).

Twórcy raportu zwrócili uwagę, że tendencja jest spowodowana sytuacją międzynarodową, która staje się coraz mniej stabilna. Przyczyniła się do tego wojna w Ukrainie oraz napięcia na Bliskim Wschodzie , które od końcówki zeszłego roku cały czas narastają, znajdując się obecnie w punkcie bezprecedensowego pokazu siły między Izraelem i Iranem . Trzecim źródłem globalnych przyczyn determinujących zaangażowanie w rozwój armii na całym świecie są napięcia w Azji i Oceanii.

Pierwsza "dziesiątka" odpowiada za 3/4 globalnych wydatków

Łącznie kraje z pierwszej 10 - jak wynika z wyliczeń zawartych w raporcie - odpowiadały za 74 proc. światowej sumy, stanowiącej 1 799 mld dol . To o 105 mld dol. więcej niż rok wcześniej. "W 2023 r. wszystkie kraje z pierwszej dziesiątki zwiększyły swoje wydatki wojskowe" - czytamy.

Gigantyczne wydatki Ukrainy. 37 proc. PKB na armię

Największy procentowy wzrost w tej grupie odnotowała Ukraina, która znalazła się na 7. miejscu w stawce. Jej wydatki wojskowe wzrosły o 51 proc. do 64,8 mld dol. w porównaniu z rokiem 2022, czym zaliczyła skok o trzy miejsca na liście. Kijów zwiększył udział PKB w inwestycjach w walczącą o niepodległość armię o 11 proc. PKB, co w sumie daje wzrost do 37 proc. i oznacza pod tym względem absolutny globalny rekord.