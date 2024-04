"W imieniu narodu polskiego pragnę podziękować Mike'owi Johnsonowi za to, że w ostatniej chwili udało mu się doprowadzić do przyjęcia pakietu uzupełniającego dla Ukrainy. Ta wojna musi zostać wygrana i zostanie wygrana " - napisał marszałek Sejmu.

USA: Izba Reprezentantów "za" pomocą dla Ukrainy. Bruksela reaguje

Ustawa o pomocy dla Ukrainy warta jest niespełna 61 mld dolarów, z czego 23 mld to środki na uzupełnianie ubytków w arsenale w wyniku darowania sprzętu Ukrainie, 13,8 mld na zakup sprzętu dla Ukrainy, a 11,3 mld na utrzymanie sił USA w regionie. Ponadto projekt daje prezydentowi uprawnienia do przekazania uzbrojenia o wartości niemal 8 mld dolarów w dodatku do ok. 4 mld, które wciąż ma do dyspozycji.