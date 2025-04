Brytyjski sąd najwyższy zdecydował. Podano definicję "kobiety"

Sąd Najwyższy Zjednoczonego Królestwa Brytyjskiego uznał, że ustawa dotycząca ochrony kobiet odnosi się jedynie do "biologicznych kobiet" i "biologicznej płci". Apelację złożyły aktywistki z For Women Scotland, które nie chciały, aby osoby transseksualne miały te same przywileje. Decyzji sądu sprzeciwiają się organizacje ochrony praw człowieka.