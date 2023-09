W czwartek w Rotterdamie doszło do dwóch strzelanin. Napastnik najpierw zaatakował swoją 39-letnią sąsiadkę i jej 14-letnią córkę, po czym podłożył ogień w mieszkaniu, następnie udał się do Centrum Medycznego Uniwersytetu Erazma, gdzie zastrzelił 43-letniego wykładowcę, na miejscu także doprowadzając do pożaru. Policji około godz. 15:30 udało się ująć napastnika.