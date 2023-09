Strzelaniny w Rotterdamie. Są ofiary śmiertelne

W Rotterdamie doszło w czwartek do dwóch ataków jednego strzelca. Wstępnie informowano o trzech rannych osobach, potem policja mówiła o "licznych ofiarach śmiertelnych". Podejrzany 32-letni mieszkaniec Rotterdamu został zatrzymany przez funkcjonariuszy. Podczas wieczornej konferencji prasowej przekazano, że był on studentem uniwersytetu - jednego z miejsc, gdzie otworzył ogień. Podano także, że wskutek ataku zginęły co najmniej dwie osoby.