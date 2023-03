Policja dostała niemal 50 telefonów o "szaleńcu, który zabija kolejne osoby"

Jak dodał Tomasz Lejman, to, co wydarzyło się w czwartek w Hamburgu zdaniem policji jest trudne do opisania:

- Panika była ogromna, policja dostała blisko 50 telefonów, z informacją o tym, że szaleniec oddaje strzały i zabija kolejne osoby. Sprawca strzelał najpierw na zewnątrz, celując w samochody, okna i drzwi, a potem dostał się do środka. Gdy policja pojawiła się na miejscu, a zrobiła to bardzo szybko, bo w ciągu pięciu minut, sprawca popełnił samobójstwo. Jednak przez długi czas nie było wiadomo, co się dzieje. Alarm odwołany został dopiero pięć godzin po rozpoczęciu akcji i dopiero wtedy poinformowano oficjalnie, że nie był to zamach terrorystyczny tylko "szaleńczy akt jednej osoby" - mówił korespondent Polsat News.

- To okropny czyn. Nie doświadczyliśmy jeszcze masowego ataku na taką skalę. To najgorsza zbrodnia w najnowszej historii naszego miasta - przekazał, w odniesieniu do strzelaniny, senator Spraw Wewnętrznych Andy Grote, którego cytuje "Guardian".

Także kanclerz Niemiec Olaf Scholz, były burmistrz Hamburga, nazwał ją "brutalnym aktem przemocy".