Politico podkreśla, że Ankara, która w 1952 roku przystąpiła do organizacji, " nie ma zamiaru zaniechać ostrożnego balansowania między przynależnością do NATO, ocieplaniem stosunków z Rosją i byciem swego rodzaju sojusznikiem Ukrainy".

Turcja "odstaje" od reszty członków NATO? "Całkowicie odrzucamy"

Minister obrony Turcji Yasar Guler nie zgodził się z twierdzeniem, jakoby jego kraj nie podzielał zdania pozostałych członków NATO. "Całkowicie odrzucamy stwierdzenie, że Turcja jest niewiarygodna" - przekazał w nadesłanym do redakcji Politico oświadczeniu.

"W gronie 32 sojuszników nie do pomyślenia jest, aby mieć takie same poglądy na każdą kwestię. Niektóre kraje próbują stworzyć takie wrażenie" - podkreślił Guler, zwracając przy tym uwagę na niemieckie ograniczenia eksportu odrzutowców Eurofighter - maszyny te chce nabyć Ankara. Szef tureckiego MON nadmienił, że to jest prawdziwy problem, który "rodzi nieufność w Sojuszu".