Amerykańskie siły zbrojne zwolniły dowódczynię bazy wojskowej Pituffik na Grenlandii. Dowództwo wojskowych operacji kosmicznych USA wydało komunikat, w którym wskazało, że powodem jest utrata zaufania do zdolności przywódczych płk Susannah Meyers.

"Od dowódców oczekuje się przestrzegania najwyższych standardów , zwłaszcza w odniesieniu do zachowania bezstronności w wykonywaniu swoich obowiązków" - podkreślono.

Według źródeł amerykańskiego branżowego portalu Military.com, na które powołują się duńskie media, Meyers miała zachować się niewłaściwie , rozsyłając po wizycie J.D. Vance'a z 28 marca e-maila do swoich podwładnych oraz zatrudnionych w bazie Duńczyków, Grenlandczyków i Kanadyjczyków.

"Dlatego ważne jest, aby Stany Zjednoczone przejęły inicjatywę w Arktyce . W przeciwnym razie inne kraje wypełnią luki, a my pozostaniemy w tyle" - podkreślił.

Odniósł się także do słów J.D. Vance’a, który wcześniej zasugerował użycie siły podczas zajęcia terenów należących do Danii. - Nigdy nie wykluczam użycia siły wojskowej. Ale myślę, że są duże szanse, że uda się nam to bez niej - stwierdził prezydent.