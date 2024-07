Decyzja o udziale w szczycie NATO , do tej pory przedstawiana przez armeńskie media jako nieoficjalna, potwierdzona została przez rzecznika resortu spraw zagranicznych w mediach społecznościowych.

Armenia będzie na szczycie NATO. Moskwa oburzała się już wcześniej

Udział przedstawicieli władz w Erywaniu to pierwszy tego typu przypadek w historii . Kraj należy do sojuszu Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym , który kierowany jest przez Federację Rosyjską.

W maju premier Nikol Paszinian krytycznie odnosił się do działań OUBZ, grożąc, że kraj może opuścić sojusz. Polityk zarzucił krajom członkowskim udział w konflikcie zbrojnym przeciwko Armenii w Górnym Karabachu . - W przygotowaniach do wojny brali udział nasi sojusznicy, a nie byli po naszej stronie. Znam dwa kraje OUBZ , które uczestniczyły w działaniach przeciwko nam - zaznaczył.

Marija Zacharowa uderza w Zachód. "Destrukcyjny wpływ"

Kremlowska propagandystka zarzuciła władzom w Erywaniu prowadzenie antyrosyjskiego kursu, który "jest działaniem przeciwko armeńskiemu narodowi". - Erywański urzędnik powiedział, że to wszystko z powodu Rosji i OBUBZ. Oskarżam wszystkich, którzy wyznają i szerzę tę ideę o kłamstwo. To nieprawda, to kłamstwo. Erywań podjął tę decyzję po konsultacjach z Zachodem - stwierdziła.