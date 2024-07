Obserwatorzy zwracają uwagę, że chińskiego przywódcę Xi już we wtorek powitał na lotnisku prezydent Kazachstan u Kasym-Żomart Tokajew . Tego samego wieczoru spotkali się na nieformalnej kolacji.

Jest to piąta wizyta Xi w Kazachstanie, odkąd rządzi Chinami . Tokajew wielokrotnie podkreślał, że Chiny są mu bliskie także osobiście - jako student Moskiewskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych odbył praktykę w Pekinie, a następnie pracował tam przez kilka lat jako dyplomata. Włada językiem chińskim i jest znawcą chińskiej kultury.

Kazachstan. Władimir Putin powitany przez premiera. "Znaczący gest"

W środę rano Putina powitał na lotnisku premier Ołżas Bektenow , co przez niektórych ekspertów postrzegane jest jako znaczący gest, ponieważ w kazachstańskim systemie politycznym szef rządu nie odgrywa zbyt ważnej roli.

Kazachstan oficjalnie nie potępił Putina za agresję wobec Ukrainy i jest jednym z niewielu krajów, do których rosyjski dyktator może udać się bez obawy o aresztowanie na polecenie Międzynarodowego Trybunału Karnego.

Spotkanie przywódców w Astanie. Na czele Putin, Xi i Erdogan

Tegoroczny, 24. szczyt, odbywa się pod hasłem "Wzmocnienie wielostronnego dialogu - dążenie do trwałego pokoju i rozwoju". Ze względu na to wydarzenie ulice Astany patroluje więcej policjantów niż zazwyczaj, a przy wjeździe do miasta ustawiono posterunki kontrolne. Zamknięto też przedszkola, a większość pracowników sektora budżetowego pracuje w trybie zdalnym.