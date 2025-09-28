Bliski Wschód
Bliski Wschód

Tajemniczy wpis Trumpa przed spotkaniem z Netanjahu. "Realna szansa"

Dagmara Pakuła

Oprac.: Dagmara Pakuła

"Mamy realną szansę na wielkość na Bliskim Wschodzie" - oświadczył w niedzielę prezydent USA Donald Trump, nie zdradzając więcej szczegółów. Agencja Reutera podała, że Trump ma spotkać się w poniedziałek w Białym Domu z premierem Izraela Binjaminem Netanjahu w celu "wypracowania ram porozumienia". Plan - według amerykańskich mediów - ma określać m.in. sposób zarządzania Strefą Gazy bez Hamasu.

Donald Trump zabrał głos ws. Bliskiego Wschodu
Donald Trump zabrał głos ws. Bliskiego WschoduALLISON ROBBERTAFP

W skrócie

  • Donald Trump twierdzi w kolejnych komunikatach, że osiągnięcie porozumienia w kwestii Strefy Gazy jest realne.
  • Według CNN plan zakończenia konfliktu w Strefie Gazy ma dotyczyć także zarządzania miastem po wyeliminowaniu Hamasu
  • Podczas poniedziałkowego spotkania Trumpa z premierem Izraela ma dojść do nakreślenia raz porozumienia.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump stwierdził w niedzielę, że istnieje "realna szansa na wielkość na Bliskim Wschodzie", nie podając jednak żadnych szczegółów.

"Mamy realną szansę na wielkość na Bliskim Wschodzie. Wszyscy są gotowi na coś wyjątkowego, po raz pierwszy w historii. Osiągniemy to" - napisał Trump w poście na platformie Truth Social.

Według urzędników administracji cytowanej przez agencję Reutera, Trump spotka się w poniedziałek w Białym Domu z premierem Izraela Binjaminem Netanjahu w celu wypracowania ram porozumienia.

Zobacz również:

Prezydent USA Donald Trump
Bliski Wschód

Donald Trump reaguje na groźby Izraela. "Nie pozwolę"

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz

    Bliski Wschód. Trump o Strefie Gazy: Będzie pokój. Myślę, że mamy porozumienie

    Tajemniczy post prezydenta USA pojawił się tuż po tym, jak powiedział w piątek, że rozmowy na temat Strefy Gazy z krajami Bliskiego Wschodu są intensywne, a Izrael i palestyńscy bojownicy z Hamasu są świadomi tych dyskusji, które, jak powiedział, będą trwały tak długo, jak będzie to konieczne.

    - Myślę, że to jest porozumienie, które przywróci zakładników, to będzie porozumienie, które zakończy wojnę. (...) Będzie pokój. Myślę, że mamy porozumienie - mówił w piątek Trump.

    W przypadku obu swoich wypowiedzi Trump nie zdradził szczegółów planu, jednak według telewizji CNN plan ma zakładać uwolnienie zakładników i trwałe zawieszenie broni, a także ma nakreślić ramy dotyczące sposobu zarządzania Strefą Gazy bez Hamasu oraz stopniowego wycofywania stamtąd wojsk izraelskich. 

    Źrodło: Reuters

    Zobacz również:

    Radosław Sikorski i Franciszek Sterczewski
    Świat

    Sterczewski odpowiedział Sikorskiemu. "Mam obowiązek"

    Michał Blus
    Michał Blus
    "Prezydenci i premierzy" o rosyjskich prowokacjach nad BałtykiemPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze