W skrócie Donald Trump twierdzi w kolejnych komunikatach, że osiągnięcie porozumienia w kwestii Strefy Gazy jest realne.

Według CNN plan zakończenia konfliktu w Strefie Gazy ma dotyczyć także zarządzania miastem po wyeliminowaniu Hamasu

Podczas poniedziałkowego spotkania Trumpa z premierem Izraela ma dojść do nakreślenia raz porozumienia.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump stwierdził w niedzielę, że istnieje "realna szansa na wielkość na Bliskim Wschodzie", nie podając jednak żadnych szczegółów.

"Mamy realną szansę na wielkość na Bliskim Wschodzie. Wszyscy są gotowi na coś wyjątkowego, po raz pierwszy w historii. Osiągniemy to" - napisał Trump w poście na platformie Truth Social.

Według urzędników administracji cytowanej przez agencję Reutera, Trump spotka się w poniedziałek w Białym Domu z premierem Izraela Binjaminem Netanjahu w celu wypracowania ram porozumienia.

Bliski Wschód. Trump o Strefie Gazy: Będzie pokój. Myślę, że mamy porozumienie

Tajemniczy post prezydenta USA pojawił się tuż po tym, jak powiedział w piątek, że rozmowy na temat Strefy Gazy z krajami Bliskiego Wschodu są intensywne, a Izrael i palestyńscy bojownicy z Hamasu są świadomi tych dyskusji, które, jak powiedział, będą trwały tak długo, jak będzie to konieczne.

- Myślę, że to jest porozumienie, które przywróci zakładników, to będzie porozumienie, które zakończy wojnę. (...) Będzie pokój. Myślę, że mamy porozumienie - mówił w piątek Trump.

W przypadku obu swoich wypowiedzi Trump nie zdradził szczegółów planu, jednak według telewizji CNN plan ma zakładać uwolnienie zakładników i trwałe zawieszenie broni, a także ma nakreślić ramy dotyczące sposobu zarządzania Strefą Gazy bez Hamasu oraz stopniowego wycofywania stamtąd wojsk izraelskich.

Źrodło: Reuters

