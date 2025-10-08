"Porozumienie jest blisko". Trump zapowiada wizytę na Bliskim Wschodzie
Negocjacje w sprawie zakończenia wojny w Strefie Gazy przebiegają bardzo dobrze - oznajmił prezydent USA Donald Trump. Dodał, że porozumienie jest już bliskie i zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu planuje udać się z wizytą na Bliski Wschód.
W skrócie
- Donald Trump poinformował o możliwości podróży na Bliski Wschód w związku z bliskim zawarciem pokoju między Izraelem a Hamasem.
- Rozmowy pokojowe odbywają się w Egipcie z udziałem wysłanników USA, Egiptu i Kataru.
- Plan przewiduje zawieszenie broni, uwolnienie zakładników oraz rozbrojenie Hamasu.
Prezydent USA Donald Trump poinformował w środę, że pod koniec tygodnia może udać się na Bliski Wschód, ponieważ porozumienie pokojowe między Izraelem a Hamasem w Strefie Gazy jest "bardzo blisko" zawarcia.
Negocjacje pokojowe ws. Gazy. Trump zapowiada wizytę na Bliskim Wschodzie
- Być może polecę tam pod koniec tygodnia, właściwie w niedzielę. Zobaczymy, ale istnieje na to bardzo duża szansa. Negocjacje przebiegają bardzo dobrze - powiedział Trump podczas konferencji w Białym Domu.
Dodał później, że może wyruszyć jeszcze w sobotę, choć nie określił dotąd, gdzie konkretnie zamierza się udać.
Trump zdradził również, że rozmawiał telefonicznie z przedstawicielami Bliskiego Wschodu, a jego specjalny wysłannik Steve Witkoff oraz zięć i doradca Jared Kushner dołączyli do negocjacji pokojowych prowadzonych w Egipcie.
- "Pokój dla Bliskiego Wschodu" - to piękne wyrażenie i mamy nadzieję, że się spełni. Porozumienie jest bardzo blisko i rozmowy idą bardzo dobrze - podkreślił.
Hamas i Izrael negocjują w Egipcie. "Obiecujące sygnały"
W Szarm el-Szejk w poniedziałek rozpoczęły się rozmowy poświęcone realizacji planu pokojowego dla Strefy Gazy, opracowanego przez prezydenta USA Donalda Trumpa. W negocjacjach między stronami pośredniczą Stany Zjednoczone, Egipt oraz Katar.
Prezydent Egiptu Abdel Fattah as-Sisi podkreślił wcześniej, że otrzymał "obiecujące" sygnały i pochwalił wsparcie ze strony amerykańskiego przywódcy. Z kolei Hamas wyraził "optymizm" w związku z pośrednimi rozmowami z Izraelem.
Wysoki rangą przedstawiciel Hamasu Taher Al-Nunou, poinformował, że negocjatorzy uzgodnili już listy osób, które mają zostać uwolnione po dopracowaniu ostatecznego kształtu porozumienia.
Plan przedstawiony przez Trumpa zakłada zawieszenie broni, uwolnienie wszystkich zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy, rozbrojenie Hamasu oraz stopniowe wycofywanie się izraelskich sił z tego terytorium.
Źródło: AFP