W skrócie Donald Trump poinformował o możliwości podróży na Bliski Wschód w związku z bliskim zawarciem pokoju między Izraelem a Hamasem.

Rozmowy pokojowe odbywają się w Egipcie z udziałem wysłanników USA, Egiptu i Kataru.

Plan przewiduje zawieszenie broni, uwolnienie zakładników oraz rozbrojenie Hamasu.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Prezydent USA Donald Trump poinformował w środę, że pod koniec tygodnia może udać się na Bliski Wschód, ponieważ porozumienie pokojowe między Izraelem a Hamasem w Strefie Gazy jest "bardzo blisko" zawarcia.

Negocjacje pokojowe ws. Gazy. Trump zapowiada wizytę na Bliskim Wschodzie

- Być może polecę tam pod koniec tygodnia, właściwie w niedzielę. Zobaczymy, ale istnieje na to bardzo duża szansa. Negocjacje przebiegają bardzo dobrze - powiedział Trump podczas konferencji w Białym Domu.

Dodał później, że może wyruszyć jeszcze w sobotę, choć nie określił dotąd, gdzie konkretnie zamierza się udać.

Trump zdradził również, że rozmawiał telefonicznie z przedstawicielami Bliskiego Wschodu, a jego specjalny wysłannik Steve Witkoff oraz zięć i doradca Jared Kushner dołączyli do negocjacji pokojowych prowadzonych w Egipcie.

- "Pokój dla Bliskiego Wschodu" - to piękne wyrażenie i mamy nadzieję, że się spełni. Porozumienie jest bardzo blisko i rozmowy idą bardzo dobrze - podkreślił.

Hamas i Izrael negocjują w Egipcie. "Obiecujące sygnały"

W Szarm el-Szejk w poniedziałek rozpoczęły się rozmowy poświęcone realizacji planu pokojowego dla Strefy Gazy, opracowanego przez prezydenta USA Donalda Trumpa. W negocjacjach między stronami pośredniczą Stany Zjednoczone, Egipt oraz Katar.

Prezydent Egiptu Abdel Fattah as-Sisi podkreślił wcześniej, że otrzymał "obiecujące" sygnały i pochwalił wsparcie ze strony amerykańskiego przywódcy. Z kolei Hamas wyraził "optymizm" w związku z pośrednimi rozmowami z Izraelem.

Wysoki rangą przedstawiciel Hamasu Taher Al-Nunou, poinformował, że negocjatorzy uzgodnili już listy osób, które mają zostać uwolnione po dopracowaniu ostatecznego kształtu porozumienia.

Plan przedstawiony przez Trumpa zakłada zawieszenie broni, uwolnienie wszystkich zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy, rozbrojenie Hamasu oraz stopniowe wycofywanie się izraelskich sił z tego terytorium.

Źródło: AFP

"Szantaż nie jest najlepszą metodą". Minister wprost o sytuacji Polski 2050 Polsat News Polsat News