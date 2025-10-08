"Porozumienie jest blisko". Trump zapowiada wizytę na Bliskim Wschodzie

Negocjacje w sprawie zakończenia wojny w Strefie Gazy przebiegają bardzo dobrze - oznajmił prezydent USA Donald Trump. Dodał, że porozumienie jest już bliskie i zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu planuje udać się z wizytą na Bliski Wschód.

Prezydent USA Donald Trump zabrał głos ws. negocjacji pokojowych w Strefie Gazy
Prezydent USA Donald Trump poinformował w środę, że pod koniec tygodnia może udać się na Bliski Wschód, ponieważ porozumienie pokojowe między Izraelem a Hamasem w Strefie Gazy jest "bardzo blisko" zawarcia.

Negocjacje pokojowe ws. Gazy. Trump zapowiada wizytę na Bliskim Wschodzie

- Być może polecę tam pod koniec tygodnia, właściwie w niedzielę. Zobaczymy, ale istnieje na to bardzo duża szansa. Negocjacje przebiegają bardzo dobrze - powiedział Trump podczas konferencji w Białym Domu.

Dodał później, że może wyruszyć jeszcze w sobotę, choć nie określił dotąd, gdzie konkretnie zamierza się udać.

    Trump zdradził również, że rozmawiał telefonicznie z przedstawicielami Bliskiego Wschodu, a jego specjalny wysłannik Steve Witkoff oraz zięć i doradca Jared Kushner dołączyli do negocjacji pokojowych prowadzonych w Egipcie.

    - "Pokój dla Bliskiego Wschodu" - to piękne wyrażenie i mamy nadzieję, że się spełni. Porozumienie jest bardzo blisko i rozmowy idą bardzo dobrze - podkreślił.

    Hamas i Izrael negocjują w Egipcie. "Obiecujące sygnały"

    W Szarm el-Szejk w poniedziałek rozpoczęły się rozmowy poświęcone realizacji planu pokojowego dla Strefy Gazy, opracowanego przez prezydenta USA Donalda Trumpa. W negocjacjach między stronami pośredniczą Stany Zjednoczone, Egipt oraz Katar.

    Prezydent Egiptu Abdel Fattah as-Sisi podkreślił wcześniej, że otrzymał "obiecujące" sygnały i pochwalił wsparcie ze strony amerykańskiego przywódcy. Z kolei Hamas wyraził "optymizm" w związku z pośrednimi rozmowami z Izraelem.

      Wysoki rangą przedstawiciel Hamasu Taher Al-Nunou, poinformował, że negocjatorzy uzgodnili już listy osób, które mają zostać uwolnione po dopracowaniu ostatecznego kształtu porozumienia.

      Plan przedstawiony przez Trumpa zakłada zawieszenie broni, uwolnienie wszystkich zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy, rozbrojenie Hamasu oraz stopniowe wycofywanie się izraelskich sił z tego terytorium.

      Źródło: AFP

