Pracownicy, którzy mają co najmniej troje dzieci, będą otrzymywać co miesiąc, na mocy decyzji Franciszka, dodatkowe świadczenie w wysokości 300 euro. Przysługuje ono rodzinom, w których są dzieci do 18. roku życia lub uczące się dalej i studiujące w wieku do 24 lat - wyjaśniono w wydanym komunikacie.

