"Domagam się od pana, jako Prezesa Rady Ministrów, wydania prezesowi Rządowego Centrum Legislacji pani Joannie Knapińskiej polecenia ogłoszenia 22 orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego odpowiednio w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej lub w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 'Monitor Polski'" - czytamy w piśmie prezesa Trybunału Konstytucyjnego do premiera Donalda Tuska .

Bogdan Święczkowski , zawracając się do szefa rządu, zaznacza, że "orzeczenia TK podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu w organie urzędowym, w którym akt normatywny był ogłoszony".

List prezesa TK. Stawia żądania Tuskowi i Hołowni

"Prezes Trybunału Konstytucyjnego zwracał się trzykrotnie do kierownictwa Rządowego Centrum Legislacji z żądaniem ogłoszenia orzeczeń TK, co do chwili obecnej nie nastąpiło" - czytamy.