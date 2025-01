Jak wynika z informacji dziennikarza Interii Łukasza Piątka, do ataku w Olkuszu doszło w poniedziałek około godz. 15:00. Tamtejsza policja zaznaczyła, że zdarzenie miało miejsce na ulicy Przemysłowej .

Do ataku na 60-letniego mężczyznę doszło przy użyciu ostrego narzędzia. Po tym, jak doszło do ataku, mężczyzna został przetransportowany do szpitala.