Operacja

Operacja, która ma doprowadzić do zatrzymania policjanta, od samego początku naznaczona jest chaosem. Cześć z funkcjonariuszy, opierając się na nieaktualnych danych, wkracza do jednego z krakowskich mieszkań. Czesnak, którego szukają, nie mieszka tam od lat.

Policjant pisze do dziennikarza

Policjanci zgłaszali problemy z podstawowym wyposażeniem. Czesnak zwrócił uwagę na fatalny stan radiowozów. Okazało się, że w jego jednostce ponad połowa z nich była niesprawna z powodu braku pieniędzy na naprawy i paliwo. To był wierzchołek góry lodowej - w całym regionie w tamtym momencie aż 320 pojazdów było niesprawnych , co stanowiło 20 proc. wszystkich radiowozów w regionie.

BSW zabiera komputer

Śledztwo pierwsze

Zaledwie kilka godzin po burzliwej akcji funkcjonariusze BSW udają się do prokuratury rejonowej w Nowej Hucie w Krakowie . Domagają się postawienia Czesnakowi poważnych zarzutów: przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków służbowych oraz ujawnienia informacji niejawnych. Według ustaleń "policji w policji" przestępstwo miało zostać popełnione w okresie od 25 do 31 stycznia 2023 r.

Mężczyzna rzuca słuchawką

Po co i dlaczego? Tego nie wiadomo, ponieważ biuro w tej sprawie konsekwentnie milczy. Komputer zostaje przewieziony do siedziby BSW. Nie wiadomo, co się z nim dzieje, kto ma do niego dostęp. Chcemy o tym porozmawiać z komendantem BSW inspektorem Mariuszem Krakowskim. Dzwonimy do jego sekretariatu. Odbiera mężczyzna, ale się nie przedstawia. W pewnym momencie rozmówca zaczyna mówić podniesionym głosem i rzuca słuchawką. Na pytania nie odpowiada.