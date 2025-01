W Warszawie mężczyzna pod wpływem alkoholu, do którego wezwano ratowników, zaatakował jednego z nich. - Pacjent po przebudzeniu chciał wydostać się z ambulansu. Ratownik próbował go uspokoić i wtedy padł cios w twarz - przekazał Piotr Owczarski z warszawskiego "Meditransu". To kolejny taki incydent. W sobotę w Siedlcach 64-letni ratownik został śmiertelnie raniony przez pijanego 59-latka, któremu udzielał pomocy.