Siły Zbrojne Ukrainy niejednokrotnie przeprowadziły już ataki na infrastrukturę wojskową na terytorium Federacji Rosyjskiej. Zdaniem eksperta lotniczego Anatolija Chrapczyńskiego, celne ataki Kijowa "mogą doprowadzić do wycofania systemów obrony powietrznej z okupowanych terytoriów".

Co więcej, na antenie ukraińskiego radia NV, ekspert ocenił, że może to doprowadzić do upokorzenia Władimira Putina. Reklama

Wojna w Ukrainie. Ataki "upokorzeniem dla Putina"

- Chciałbym zauważyć, że prawdopodobnie nie jest to nawet klękanie, ale bardziej złożona forma kpiny z Putina - upokorzenie. Ponieważ to, co naprawdę musimy tutaj zrozumieć, to fakt, że Federacja Rosyjska na dłuższą metę traci komponent logistyczny - mówił Anatolij Chrapczyński.

Ekspert lotniczy nadmienił, że może to doprowadzić do tego, co było zauważalne w momencie, gdy rosyjskie wojska zbliżyły się do Kijowa. - Widzieliśmy, że zostali bez broni i nie mogli pracować - dodał, nadmieniając przy tym, że celem strategicznym przeprowadzanych przez Ukrainę ataków jest osłabienie Moskwy od wewnątrz.

Skuteczne ataki Kijowa na terytorium Rosji uwypuklają braki obrony powietrznej w kraju okupanta. Część wojskowych zasobów, którymi dysponuje Kreml, została przeniesiona na okupowane ukraińskie terytoria, jednak w wielu przypadkach zostały one tam zniszczone.

Wojna w Ukrainie. Kijów uderza w Moskwę. Seria ataków

W połowie stycznia tego roku Siły Zbrojne Ukrainy uderzyły w system obrony powietrznej S-400, który znajdował się w obwodzie biełgorodzkim na terenie Rosji. Sztab Generalny ZSU przekazał wówczas w komunikacie, że jednocześnie udało się również trafić w pozycje kompanii radarowej rosyjskiego batalionu radiotechnicznego 336. pułku. Reklama

Sprawdź, jak przebiega wojna w Ukrainie. Czytaj raport Ukraina - Rosja

Kilka dni później ukraińskie drony nadleciały z kolei nad terytorium lotnisk w Kazaniu oraz w Niżnekamsku, w związku z czym Rosja tymczasowo zamknęła porty lotnicze.

Co więcej, strona ukraińska co jakiś czas przeprowadza celne uderzenia w rosyjskie rafinerie. Zaledwie w nocy z soboty w obwodzie riazańskim doszło do serii eksplozji. Lokalne władze informowały, że ma to związek z uderzeniem ukraińskich dronów. Nad obiektem unosiły się kłęby czarnego dymu, widać także było buchające płomienie.

Źródła: Unian, Interia

-----

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!