Obchody wyzwolenia Auschwitz. "Bądźcie uczuleni"

Ronald Lauder , przewodniczący Światowego Kongresu Żydów, zwracając się do byłych więźniów mówił: "To czego doświadczyliście, widzimy teraz na własne oczy" . - 15 miesięcy temu znowu widzieliśmy, jak zabija się żydowskie dzieci, nie z innego powodu, jak tylko dlatego, że urodziły się Żydami - dodał, odnosząc się do walk z Hamasem.

- Dzisiaj nie mogę stać tutaj i patrzeć na ocalałych i powiedzieć, że wszystko jest w porządku, bo nie jest (...). Wszyscy złóżmy przyrzeczenie, że powstrzymamy to, zanim będzie za późno. Dopilnujcie, żeby w waszych krajach nie było miejsca na nienawiść - zaapelował Ronald Lauder. - Zginęło ponad 60 mln ludzi. Nigdy nie dowiemy się, co świat stracił - ocenił.

- Bądźcie uczuleni na wszelkie przejawy nietolerancji, niechęci do koloru skóry, wyznania czy orientacji seksualnej. Bądźcie czujni. My ocaleni wiemy, że konsekwencją jest prześladowanie (...). Bierzmy więc na serio to, co głoszą wrogowie demokracji - zaapelował Weintraub, dodając, by "unikać błędów lat 30.".