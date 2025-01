Prezydent Wołodymyr Zełenski oznajmił, że stan wojenny w Ukrainie przewiduje mobilizację osób od 25. roku życia. Jego zdaniem, żeby sprowadzić żołnierzy do domu, Rosja "powinna zostać zmuszona do jak najszybszego zakończenia wojny".

Wołodymyr Zełenski stanowczo: Wojna wymaga mobilizacji wszystkich zasobów

- Zgodnie z prawem, dziś mobilizowani są (obywatele) w wieku 25 lat i więcej. Mobilizacja trwa i mobilizujemy wystarczającą liczbę osób w tym wieku. Są rotacje lub urlopy. Ale to oczywiście nie wystarczy. Zdecydowanie musimy popracować nad jakością tych działań - mówił ukraiński przywódca w rozmowie z włoską gazetą "Il Foglio". Reklama

Według prezydenta Ukrainy pojawiają się głosy wzywające do sprowadzenie ukraińskich wojsk do domu, ale nie jest to obecnie rozważane przez rząd. - Stan wojenny wymaga mobilizacji ludzi i wszystkich zasobów dostępnych w kraju. Absolutnie wszystkich - oświadczył Zełenski.

"Trzeba będzie się poddać". Prezydent Ukrainy snuje czarny scenariusz

- To jest, niestety, wyzwanie tej wojny. Dlatego musimy przyspieszyć tak bardzo, jak to możliwe, aby ją zakończyć. Zmusić Rosję do zakończenia tej wojny - mówił prezydent Ukrainy.

- Bronimy się dzisiaj, ale jeśli jutro, na przykład, połowa armii po prostu wróci do domu, to trzeba będzie się poddać już pierwszego dnia. Tak właśnie jest. Bo jeśli jutro połowa ludzi wróci do domu, Putin zabije nas wszystkich - mówił ukraiński przywódca.

Na wniosek prezydenta Rada Najwyższa Ukrainy przedłużyła stan wojenny i powszechną mobilizację, prowadzoną w kraju od lutego 2022 roku. Tym samym stan wojenny i pobór do wojska obowiązują w Ukrainie nieprzerwanie od prawie trzech lat.

Źródło: Ukraińska Prawda

